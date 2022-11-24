НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Некоглая депортировали из России

Источник:
Sibnet.ru
471 3
Фото: © nekoglai_officaal, t.me/nekoglai_officaal

Блогер Некоглай (Николай Лебедев) покинул Россию в четверг, 24 ноября. В начале ноября его признали виновным в нарушении миграционного законодательства.

«Сегодня ночью Лебедев вылетел из Москвы. Приставы проконтролировали исполнение им решения суда», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

Некоглай разместил в соцсети пародию на российского солдата, который отбрасывает в окопе вражеские гранаты. За это в отношении блогера была проведена проверка.

В чем виноват Некоглай

9 ноября Пресненский суд Москвы признал Николая Лебедева виновным по части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение миграционного законодательства). Блогера оштрафовали на 5 тысяч и приговорили к выдворению за пределы России.

Еще по теме
Менеджер Некоглая пожаловался на сложности с депортацией
Ева Мендес и Райан Гослинг поженились
Умер фигурист и глава федерации Александр Горшков
Запашный с окровавленным лицом из‑за атаки тигра уехал в больницу
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Два участника остались в команде Малафеева на шоу «Звезды в Африке 3»
Российская армия стала применять в ходе СВО аналог HIMARS
Западные эксперты оценили самый загадочный самолет России
Россия полностью избавится от доллара
Обсуждение (3)
Картина дня
Лукашенко увидел риск уничтожения Украины
Небензя объяснил причину ракетных ударов по Украине
Госдума приняла закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды
Эксперт рассказала о «чудовищном обнищании» жителей России
Самое обсуждаемое
43
Украинские военные расстреляли российских военнопленных
39
Мощный ракетный удар обесточил Украину
35
Россия приросла атомными ледоколами
29
Польша отказалась допустить Лаврова на заседание ОБСЕ
27
Найден боец из видео про отброшенные из окопа гранаты