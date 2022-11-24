Некоглая депортировали из России

Блогер Некоглай (Николай Лебедев) покинул Россию в четверг, 24 ноября. В начале ноября его признали виновным в нарушении миграционного законодательства.

«Сегодня ночью Лебедев вылетел из Москвы. Приставы проконтролировали исполнение им решения суда», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

Некоглай разместил в соцсети пародию на российского солдата, который отбрасывает в окопе вражеские гранаты. За это в отношении блогера была проведена проверка.

В чем виноват Некоглай

9 ноября Пресненский суд Москвы признал Николая Лебедева виновным по части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение миграционного законодательства). Блогера оштрафовали на 5 тысяч и приговорили к выдворению за пределы России.