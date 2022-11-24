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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Небензя объяснил причину ракетных ударов по Украине

Источник:
ТАСС
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Россия наносит ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на безрассудное поведение Киева, заявил постоянный представитель в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

«Мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией», — цитирует ТАСС Небензю.

По его словам, подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности целостности России, — одна из целей СВО. «И она будет реализовываться военными методами, пока киевский режим не займет реалистичную позицию» и решится на переговоры, подчеркнул Небензя.

«Пока же то, что мы слышим от господина Зеленского и его сподвижников, это никак не готовность к миру, а лишь язык безрассудных угроз и ультиматумов», — сказал постпред.

Он отметил, что «западные кураторы Киева такую безответственную линию только поощряют, ведь им выгодна война на территории Украины до последнего украинца, позволяющая их военно-промышленному комплексу получать колоссальные прибыли».

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

alex.nska

себя бы признали бы спонсором терроризма

Killer1974

Крутят международным правом как хотят.

pepelmetal

А бомбить Белград, оккупация территорий Македонии, геноцид в Ливии и Ираке это наверно другое ?

kygear

разбойники колонизаторы в замешательстве.