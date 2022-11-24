Небензя объяснил причину ракетных ударов по Украине

Россия наносит ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на безрассудное поведение Киева, заявил постоянный представитель в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

«Мы наносим удары по инфраструктурным объектам на Украине в ответ на накачку этой страны западным оружием и безрассудные призывы Киева одержать военную победу над Россией», — цитирует ТАСС Небензю.

По его словам, подрыв боеспособности украинской армии, угрожающей безопасности целостности России, — одна из целей СВО. «И она будет реализовываться военными методами, пока киевский режим не займет реалистичную позицию» и решится на переговоры, подчеркнул Небензя.

«Пока же то, что мы слышим от господина Зеленского и его сподвижников, это никак не готовность к миру, а лишь язык безрассудных угроз и ультиматумов», — сказал постпред.

Он отметил, что «западные кураторы Киева такую безответственную линию только поощряют, ведь им выгодна война на территории Украины до последнего украинца, позволяющая их военно-промышленному комплексу получать колоссальные прибыли».