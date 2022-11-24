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Украинцы призвали Зеленского переименовать Россию в Московию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Петиция с предложением переименовать Россию в «Московию» появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

«Официально переименовать название "Россия" на "Московия". Заменить термин "русский" на "московский ", "Российская Федерация" на "Московская Федерация "», — говорится в петиции.

Автор обращения объяснил свою инициативу тем, что историческим названием России была Московия, а как «Россия» страна существует только 301 год. «Называя Россией, мы легализуем ее ложь и подтверждаем, что согласны с ее версией истории», — написал он.

Петиция набрала пока несколько десятков подписей из необходимых для ее рассмотрения Зеленским 25 тысяч.

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