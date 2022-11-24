Представлены участники второго выпуска шоу «Дуэты»

Наташа Королева, Алена Апина и гдругие артисты будут угадывать, с кем выступают на сцене во втором выпуске шоу «Дуэты» на канале «Россия».

Участниками «Дуэтов» во втором выпуске станут Наташа Королева, Алена Апина, Дава, Сосо Павлиашвили, Алексей Глызин, Стас Костюшкин, Карина Кокс, Диана Анкудинова и группа «Пицца».

Всем артистам на сцене предстоит узнать, кто стоит за зеркальной стеной. Заявленные участники не будут знать заранее, с кем будут петь в паре. Тайна раскроется в тот момент, когда зеркальная стена поднимется вверх, а до этого участники слышат в наушниках «зашифрованные» голоса друг друга.

«Я буду исполнять песню Лолиты, и думаю, что за зеркальной стеной может быть она! Точно знаю, что это не муж и не сын, потому что понимаю, что с этой тональностью они точно не справятся, это не мужская тональность», — цитирует пресс-служба канала «Россия» Наташу Королеву.

Второй выпуск шоу «Дуэты» выйдет в пятницу, 25 ноября, в 21.30 на телеканале «Россия».