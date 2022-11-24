Офис президента Украины Владимира Зеленского распорядился начать поголовную мобилизацию в русскоязычных регионах, сообщил представитель российских силовых структур в Херсонской области.

«По сведениям от наших источников в ВСУ, всеобщая и поголовная мобилизация ведется только в русскоязычных областях Украины – в Николаевской, Днепропетровской, Черкасской», — сказал РИА представитель силовых структур.

Ранее Верховная рада по представлению Зеленского продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине на 90 дней — до 19 февраля 2023 года.

«При этом, по распоряжению офиса президента Украины, в западных областях почти никого не трогают. В Ивано-Франковске мобилизовано 40 человек, во Львове — 30», — отметил собеседник агентства.

По его словам, источники среди украинских военных пояснили, что таким образом киевский режим пытается решить задачу уничтожения потенциально опасного для него русскоязычного населения регионов юга и востока Украины.

«Режим Зеленского, по указанию своих англосаксонских кураторов, освобождает земли для заселения переселенцами с Западной Украины», — добавил сотрудник силовых структур.