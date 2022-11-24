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Большинство новосибирцев захотели выходной 31 декабря

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Более 80% респондентов из Новосибирска поддерживает инициативу Госдумы сделать 31 декабря выходным днем, сообщает сервис SuperJob.

Лишь 7% горожан высказались против (11% воздержались). По сравнению с прошлым годом, новосибирцев, которые хотят сделать предновогодний день выходным стало больше на 5%.

Позицию респонденты объясняют тем, что 31 декабря «все равно никто особо не работает». Сторонников введения еще одного нерабочего дня больше среди женщин, чем среди мужчин.

Официально, если 31 декабря не выпадает на выходной, то это рабочий день. В 2021 году решение отдыхать в последний день года принял глава кабмина Михаил Мишустин. В 2020 году 31 декабря россияне работали.

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Топ комментариев

alex.nska

себя бы признали бы спонсором терроризма

Killer1974

Крутят международным правом как хотят.

pepelmetal

А бомбить Белград, оккупация территорий Македонии, геноцид в Ливии и Ираке это наверно другое ?

kygear

разбойники колонизаторы в замешательстве.