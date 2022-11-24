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Пассажир Толмачево хотел увезти 7 млн рублей налички в Баку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба СТУ

Таможенники аэропорта Толмачево предотвратили незаконный вывоз 7 миллионов рублей наличных, мужчина пытался вывезти их в Азербайджан без декларирования, сообщатся на сайте СТУ.

Для прохождения таможенного контроля 33-летний авиапассажир рейса Новосибирск – Баку выбрал «зеленый» коридор.

Таможенники обнаружили в его багаже купюры на сумму, эквивалентную 114 тысячам долларам США – это более чем в 10 раз превышает норму, которую можно перемещать через границу без декларирования.

Новосибирская таможня возбудила уголовное дело по статье 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств). Деньги изъяты, решение по ним примет суд. По данной статье предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.

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Топ комментариев

alex.nska

себя бы признали бы спонсором терроризма

Killer1974

Крутят международным правом как хотят.

pepelmetal

А бомбить Белград, оккупация территорий Македонии, геноцид в Ливии и Ираке это наверно другое ?

kygear

разбойники колонизаторы в замешательстве.