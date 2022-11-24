Пассажир Толмачево хотел увезти 7 млн рублей налички в Баку

Таможенники аэропорта Толмачево предотвратили незаконный вывоз 7 миллионов рублей наличных, мужчина пытался вывезти их в Азербайджан без декларирования, сообщатся на сайте СТУ.

Для прохождения таможенного контроля 33-летний авиапассажир рейса Новосибирск – Баку выбрал «зеленый» коридор.

Таможенники обнаружили в его багаже купюры на сумму, эквивалентную 114 тысячам долларам США – это более чем в 10 раз превышает норму, которую можно перемещать через границу без декларирования.

Новосибирская таможня возбудила уголовное дело по статье 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств). Деньги изъяты, решение по ним примет суд. По данной статье предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет.