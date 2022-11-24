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Джонни Депп вернется к роли Джека Воробья

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: alotofmillion (Photo by Anna Altheide.) / CC-BY-SA-3.0

Актер Джонни Депп снимется в шестом фильме «Питары Карибского моря», ранее его лишали роли в проекте из-за обвинений в домашнем насилии.

Имя Деппа появилось в списке актеров, которых вызывают для сьемок шестых «Пиратов Карибского моря», сообщает издание The Sun.

Предварительное название будущего фильма — «День в море». Съемки начнутся в феврале 2023 года в Великобритании. Имя режиссера проекта пока неизвестно.

Пятая часть «Пиратов» вышла в 2017 году. А в 2018 году бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд обвинила супруга в домашнем насилии. Скандал перерос в длительный судебный процесс и лишил Деппа многих контрактов.

В этом году Джонни Депп одержал победу над Херд, мужчину признали невиновным. После этого киностудии возобновили сотрудничество с актером.

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Топ комментариев

alex.nska

себя бы признали бы спонсором терроризма

Killer1974

Крутят международным правом как хотят.

pepelmetal

А бомбить Белград, оккупация территорий Македонии, геноцид в Ливии и Ираке это наверно другое ?

kygear

разбойники колонизаторы в замешательстве.