Джонни Депп вернется к роли Джека Воробья

Актер Джонни Депп снимется в шестом фильме «Питары Карибского моря», ранее его лишали роли в проекте из-за обвинений в домашнем насилии.
Имя Деппа появилось в списке актеров, которых вызывают для сьемок шестых «Пиратов Карибского моря», сообщает издание The Sun.
Предварительное название будущего фильма — «День в море». Съемки начнутся в феврале 2023 года в Великобритании. Имя режиссера проекта пока неизвестно.
Пятая часть «Пиратов» вышла в 2017 году. А в 2018 году бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд обвинила супруга в домашнем насилии. Скандал перерос в длительный судебный процесс и лишил Деппа многих контрактов.
В этом году Джонни Депп одержал победу над Херд, мужчину признали невиновным. После этого киностудии возобновили сотрудничество с актером.
alex.nskaсебя бы признали бы спонсором терроризма
Killer1974Крутят международным правом как хотят.
pepelmetalА бомбить Белград, оккупация территорий Македонии, геноцид в Ливии и Ираке это наверно другое ?
kygearразбойники колонизаторы в замешательстве.