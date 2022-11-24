Фильм о создателе Lamborghini выходит в прокат

Итальянский фильм «Ламборгини: Человек-легенда» претендует занять лидирующие позиции в кинопрокате нового уикенда, премьера байопика состоится в четверг, 24 ноября.

Биографическая драма «Ламборгини: Человек-легенда» рассказывает об истории стартапа в мире суперкаров. В фильме покажут путь Ферруччо Ламборгини и его превращения из сына фермера, мастерившего тракторы, в создателя легендарной машины, бросившего вызов самому Энцо Феррари.

Байопик про Ламборгини показал лучшие предпродажи билетов среди новинок недели, еще до премьеры фильм заработал 302 тысячи рублей.

Среди других новинок недели — отечественный хоррор «Сестры», в котором поднята тема домашнего насилия. По сюжету, молодая мать пытается спасти себя и ребенка от агрессии мужа. Героиня узнает, что справиться с проблемами ей могут помочь темные силы.

Продолжает линейку хорроров южнокорейский боевик «Корабль в Пусан». Задача героев фильма — перевезти секретный груз с Филиппин в порт Пусана. Груз везут на судне с особо опасными преступниками.

Любители семейных комедий смогут увидеть вторую часть «Честного развода». Российский фильм рассказывает о Гене и Милане, чья семейная жизнь находится на грани развода. Главные роли в комедии сыграли Александр Робак и Агата Муцениеце.

Также в кино 24 ноября выходят мультфильм «Царство против разбойников», триллер «Идеальное ограбление» и комедия «Умная Маша».