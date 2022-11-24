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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль заявил об отсутствии сомнений в успешном исходе СВО

Источник:
ТАСС
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Россия не сомневается в успехе специальной военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, согласен ли он с мнением, что будущее Организации Договора о коллективной безопасности зависит от успеха спецоперации на Украине.

«С этим можно согласиться с оговоркой, что будущее и успех спецоперации сомнений не вызывают», — приводит ТАСС ответ Песков.

По его словам, президент Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности проинформировал коллег о событиях, происходящих к контексте специальной военной операции.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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alex.nska

себя бы признали бы спонсором терроризма

Killer1974

Крутят международным правом как хотят.

Fakhratdin Sabir-Ogly

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pepelmetal

А бомбить Белград, оккупация территорий Македонии, геноцид в Ливии и Ираке это наверно другое ?