Кремль заявил об отсутствии сомнений в успешном исходе СВО

Россия не сомневается в успехе специальной военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, согласен ли он с мнением, что будущее Организации Договора о коллективной безопасности зависит от успеха спецоперации на Украине.

«С этим можно согласиться с оговоркой, что будущее и успех спецоперации сомнений не вызывают», — приводит ТАСС ответ Песков.

По его словам, президент Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности проинформировал коллег о событиях, происходящих к контексте специальной военной операции.