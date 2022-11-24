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CD Project Red показала геймплей некстген‑версии «Ведьмака 3»

Источник:
Sibnet.ru
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CD Project Red провела онлайн-презентацию улучшенной версии The Witcher 3: Wild Hunt с демонстрацией геймплея и дала краткое описание нововведений в ролевом боевике.

Версия для компьютеров получила глобальное освещение с трассировкой лучей, эффекты отражений для всех поверхностей, новые «Ультра+» настройки графики и поддержку интеллектуального масштабирования FSR и DLSS. Консольный «Ведьмак» в режиме производительности будет выдавать 60 FPS, а при выборе параметра высокого качества — 30 FPS.

CD Project Red выполнила некоторые просьбы игроков. Например, скорость ходьбы Геральта зависит от степени отклонения стика, бег активируется его нажатием, а во время прогулок и изучения мира интерфейс будет автоматически скрываться и не отвлекать от созерцания окрестностей.

В игре исправлены множество квестов и «отремонтированы» неигровые персонажи, не желавшие общаться с ведьмаком, хотя игра предполагала это. Разработчики добавили возможность поставить кат-сцены на паузу, что стало мелким, но удобным нововведением.

The Witcher 3: Wild Hunt — фэнтезийная экшен-RPG, основанная на цикле романов Анджея Сапковского о приключениях ведьмака Геральта. С момента выхода игра получила награды в более 1000 номинаций, среди которых 251 «Игра года».

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