Покупка наличных и безналичных долларов и евро сейчас стала выгоднее, чем в предыдущие месяцы, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Спред (разница) между покупкой и продажей долларов сейчас снизился. В этом смысле валюту теперь выгоднее покупать, поскольку спред стал ближе к биржевому курсу, приводит «Прайм» слова Васильева.
«В целом отметим, что интерес к долларам и евро со стороны россиян снижается как из-за западных санкций, так и вследствие стратегической политики России на уход от валют недружественных стран и переход на рубли и валюты дружественных стран», — отметил аналитик.
В наступающем году вероятен новый мировой экономический спад. В этом сценарии возможно снижение цен на нефть, газ и другое сырье. В результате приток валюты в страну снизится, что негативно отразится на курсе рубля, считает он.
«В свои прогнозы мы закладываем средний курс рубля к доллару в 2023 году вблизи отметки 70, курс евро к рублю — 68 и курс юаня к рублю — 9,4. Поэтому мы считаем разумным часть сбережений держать в валюте», — посоветовал Васильев.
Для этого лучше выбрать стабильные валюты дружественных стран без санкционных рисков: китайский юань, дирхам ОАЭ, гонконгский доллар.
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