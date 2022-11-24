Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседание Совета безопасности поднял вопрос о случаях убийства и пыток российских военнопленных.

«Документируется все больше свидетельств применения украинской стороной пыток и истязаний в нарушение Женевских конвенций 1949 года», — цитирует ТАСС Небензю.

По его словам, освобожденные из плена бойцы ДНР рассказали, что украинские националисты казнят пленных через повешение. «В ЛНР пришли к выводу, что у погибших еще при жизни были отрезаны верхние части ушей и прострелены ноги. Некоторым российским военнопленным приходилось по пять часов лежать в ямах, засыпанных землей», — констатировал постпред России.

«Мы ожидаем и от международного сообщества, и от международных правозащитных организаций принципиальных оценок несоблюдения Киевом его обязательств в области международного гуманитарного права», — заявил Небензя.