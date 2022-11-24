Лукашенко заявил об угрозе странам ОДКБ при поражении России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал утверждение о том, что судьба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) зависит от исхода спецоперации России на Украине.

Лукашенко отметил, что эту тему стали обсуждать «многие горячие головы». «Если Россия победит, ОДКБ будет жить. Если, не дай бог, не победит, ОДКБ существовать не будет» — привел такое мнение президент Белоруссии на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване.

«Чувствую, что мы пришли к единому мнению, что если, не дай бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место»,— процитировало агентство БелТА его слова.

Он тут же добавил, что «мы (ОДКБ) не собираемся с военно-политической арены уходить». «ОДКБ будет существовать, и никто нигде не рухнет. Но единство нам нужно»,— заключил Лукашенко.

ОДКБ объединяет Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан.