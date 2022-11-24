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Новым регионам России присвоили автомобильные коды

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

МВД закрепило коды на автомобильные номера для новых регионов России, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, Донецкая народная республика получила автомобильный код «80», Луганская народная республика — «81», Херсонская область — «84», Запорожская область — «85».

Кроме того, данным приказом коды «88» и «94» транспортных средств закрепляются за территориями, находящимися за пределами страны и обслуживающимися органами внутренних дел РФ.

Регистрационные номера с новыми кодами начнут присваивать при постановке машин на учет жителями новых российских регионов.

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