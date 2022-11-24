Новым регионам России присвоили автомобильные коды

МВД закрепило коды на автомобильные номера для новых регионов России, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, Донецкая народная республика получила автомобильный код «80», Луганская народная республика — «81», Херсонская область — «84», Запорожская область — «85».

Кроме того, данным приказом коды «88» и «94» транспортных средств закрепляются за территориями, находящимися за пределами страны и обслуживающимися органами внутренних дел РФ.

Регистрационные номера с новыми кодами начнут присваивать при постановке машин на учет жителями новых российских регионов.