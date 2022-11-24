Госдума утвердила новую границу бедности

Госдума приняла закон об увеличении прожиточного минимума до 14 375 рублей в 2023 году, следует из данных в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Величина прожиточного минимума устанавливается исходя из ожидаемой границы бедности, указывается в пояснительной записке к документу. Согласно прогнозу, в следующем году она составит 14 375 рублей. В 2024 году граница бедности будет соответствовать значению 15 049 рублей.

На сегодня прожиточный минимум составляет 13 919 рублей. По решению президента Владимира Путина он был дополнительно проиндексирован на 10% с 1 июня.

Глава государства в начале ноября поручил правительству до 15 января 2023 года подготовить предложения по ускорению роста МРОТ в России. Планируется, что в следующем году он составит 16 242 рубля.