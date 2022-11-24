НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Госдума утвердила новую границу бедности

Источник:
Sibnet.ru
374 0
Фото: © Sibnet.ru

Госдума приняла закон об увеличении прожиточного минимума до 14 375 рублей в 2023 году, следует из данных в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Величина прожиточного минимума устанавливается исходя из ожидаемой границы бедности, указывается в пояснительной записке к документу. Согласно прогнозу, в следующем году она составит 14 375 рублей. В 2024 году граница бедности будет соответствовать значению 15 049 рублей.

На сегодня прожиточный минимум составляет 13 919 рублей. По решению президента Владимира Путина он был дополнительно проиндексирован на 10% с 1 июня.

Глава государства в начале ноября поручил правительству до 15 января 2023 года подготовить предложения по ускорению роста МРОТ в России. Планируется, что в следующем году он составит 16 242 рубля.

Еще по теме
Евросоюз начал битву за конфискацию российских активов
Китай купил у России рекордное количество золота
Запад констатировал крах платежной системы «Мир»
Цена салата оливье снизилась впервые за несколько лет
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Два участника остались в команде Малафеева на шоу «Звезды в Африке 3»
Российская армия стала применять в ходе СВО аналог HIMARS
Западные эксперты оценили самый загадочный самолет России
Россия полностью избавится от доллара
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

alex.nska

себя бы признали бы спонсором терроризма

Killer1974

Крутят международным правом как хотят.

pepelmetal

А бомбить Белград, оккупация территорий Македонии, геноцид в Ливии и Ираке это наверно другое ?

Fakhratdin Sabir-Ogly

Европарламент - шавка на поводке у США и сборище непуганых идиотов!Скоро грядёт новый «нюрнбергский трибунал»!..Фашистские...