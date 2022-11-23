Путин улетел в Ереван искать мир

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Ереван для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

На мероприятии в Ереване будут рассмотрены ключевые направления взаимодействия стран ОДКБ, актуальные международные и региональные проблемы, сообщала пресс-служба Кремля.

Так, на полях саммита состоится встреча Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Кроме этого, запланировано общение российского президента с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

В частности, на мероприятии будет обсуждаться заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Кроме этого, ожидается обсуждение лидерами государств украинской проблемы.