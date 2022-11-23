НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин улетел в Ереван искать мир

Источник:
Sibnet.ru
570 1
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Ереван для участия в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

На мероприятии в Ереване будут рассмотрены ключевые направления взаимодействия стран ОДКБ, актуальные международные и региональные проблемы, сообщала пресс-служба Кремля.

Так, на полях саммита состоится встреча Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Кроме этого, запланировано общение российского президента с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

В частности, на мероприятии будет обсуждаться заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Кроме этого, ожидается обсуждение лидерами государств украинской проблемы.

Еще по теме
Европарламент объявил Россию «спонсором терроризма»
Путин вспомнил последний разговор с Фиделем Кастро
Кремль попросил не сравнивать Хрущева с Путиным
Сити‑менеджер Читы отправился на спецоперацию
смотреть все
Политика #Россия #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Два участника остались в команде Малафеева на шоу «Звезды в Африке 3»
Российская армия стала применять в ходе СВО аналог HIMARS
Западные эксперты оценили самый загадочный самолет России
Россия полностью избавится от доллара
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

alex.nska

себя бы признали бы спонсором терроризма

Killer1974

Крутят международным правом как хотят.

pepelmetal

А бомбить Белград, оккупация территорий Македонии, геноцид в Ливии и Ираке это наверно другое ?

Fakhratdin Sabir-Ogly

Европарламент - шавка на поводке у США и сборище непуганых идиотов!Скоро грядёт новый «нюрнбергский трибунал»!..Фашистские...