Госдума отклонила запрет пропаганды ЛГБТ в видеоиграх

Фото: © пресс-служба Госдумы РФ
Госдума отклонила поправку о запрете пропаганды ЛГБТ, порнографии, насилия и жестокости в видеоиграх.
Поправка была внесена первым замглавы комитета Госдумы по просвещению Яной Лантратовой. Она предусматривала запрет на распространение видеоигр с пропагандой жестокости и насилия и соответствующие штрафы за это.
Под запрет распространения предлагалось включить те игровые материалы, которые пропагандируют жестокость, насилие, порнографию и содержат ненормативную лексику. Она также предусматривала запрет в компьютерных играх пропаганды ЛГБТ.
Теперь Госдума планирует подготовить отдельный законопроект о регулировании индустрии видеоигр, в частности, предусматривающий запрет в компьютерных играх пропаганды ЛГБТ, жестокости и насилия.
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