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Госдума отклонила запрет пропаганды ЛГБТ в видеоиграх

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Госдума отклонила поправку о запрете пропаганды ЛГБТ, порнографии, насилия и жестокости в видеоиграх.

Поправка была внесена первым замглавы комитета Госдумы по просвещению Яной Лантратовой. Она предусматривала запрет на распространение видеоигр с пропагандой жестокости и насилия и соответствующие штрафы за это.

Под запрет распространения предлагалось включить те игровые материалы, которые пропагандируют жестокость, насилие, порнографию и содержат ненормативную лексику. Она также предусматривала запрет в компьютерных играх пропаганды ЛГБТ.

Теперь Госдума планирует подготовить отдельный законопроект о регулировании индустрии видеоигр, в частности, предусматривающий запрет в компьютерных играх пропаганды ЛГБТ, жестокости и насилия.

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alex.nska

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pepelmetal

А бомбить Белград, оккупация территорий Македонии, геноцид в Ливии и Ираке это наверно другое ?