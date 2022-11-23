Госдума отклонила запрет пропаганды ЛГБТ в видеоиграх

Госдума отклонила поправку о запрете пропаганды ЛГБТ, порнографии, насилия и жестокости в видеоиграх.

Поправка была внесена первым замглавы комитета Госдумы по просвещению Яной Лантратовой. Она предусматривала запрет на распространение видеоигр с пропагандой жестокости и насилия и соответствующие штрафы за это.

Под запрет распространения предлагалось включить те игровые материалы, которые пропагандируют жестокость, насилие, порнографию и содержат ненормативную лексику. Она также предусматривала запрет в компьютерных играх пропаганды ЛГБТ.

Теперь Госдума планирует подготовить отдельный законопроект о регулировании индустрии видеоигр, в частности, предусматривающий запрет в компьютерных играх пропаганды ЛГБТ, жестокости и насилия.