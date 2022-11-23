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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Мощный ракетный удар обесточил Украину

Источник:
РИА Новости
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Фото: © SpaceX

Серьезные перебои с электричеством начались на Украине после очередного ракетного удара российских войск по энергетической инфраструктуре.

Так, полностью обесточены оказались Львов и Одесская область, частично без света остались Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев и контролируемое ВСУ Запорожье, пишет РИА Новости. Аварийные отключения начались во всех украинских регионах.

В Киеве приостановлено водоснабжение. В Харькове остановлен электротранспорт, людей эвакуируют из метрополитена. «Украинские железные дороги» объявили о перебоях в отправлении поездов.

Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил об аварийной остановке энергоблоков на Южноукраинской атомной станции в Николаевской области. Согласно местным СМИ, повреждена ТЭС в районе Ладыжина Винницкой области.

Российские военные наносят массированные удары по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры с 10 октября — они начались через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы.

Тема: Военная операция на Украине
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