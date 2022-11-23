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Европарламент объявил Россию «спонсором терроризма»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © DAVID ILIFF

Европарламент принял резолюцию о признании России «государством-спонсором терроризма». Документ носит рекомендательный характер.

В резолюции утверждается, что российские военные якобы наносят удары по гражданским объектам на Украине, в том числе по энергетической инфраструктуре, больницам, школам и убежищам. По мнению депутатов, это является нарушением международного права.

В поддержку резолюции проголосовали 494 депутата Европарламента, против выступили 58 человек. Еще 44 парламентария воздержались при голосовании. Обсуждение документа началось еще в октябре.

Также Европарламент призвал страны Евросоюза содействовать созданию специального «международного трибунала для расследования преступлений России на Украине» и «всеобъемлющего механизма компенсации ущерба Украине».

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Политика #Мир #Россия
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Топ комментариев

alex.nska

себя бы признали бы спонсором терроризма

Nik3316

ты это у США спроси и стран которые к Арктике даже доступ не имеют, но всеми силами пытаются туда залесть...

Гаврило Принцип

А-ха-ха, и всё таки Орбан - красава, любит потроллить укропстанцев, любит и умеет.)

Killer1974

Крутят международным правом как хотят.