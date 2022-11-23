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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Запущено производство новых «Москвичей»

Источник:
Sibnet.ru
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Производство новых автомобилей «Москвич» стартовало на одноименном заводе в столице. Первыми с конвейера сошли модели «Москвич 3».

Развитие производства на базе завода «Москвич» будет происходить три этапа. На первом будет осуществляться крупноузловая сборка (DKD) автомобилей «Москвич 3» и электромобилей с постепенным повышением доли локализации.

На втором этапе с 2023 года параллельно с DKD будет начата мелкоузловая сборка (CKD), а уровень локализации вырастет за счет привлечения более широкого пула российских поставщиков автокомпонентов.

Следующим этапом будет производство собственного электромобиля из важнейших российских компонентов на универсальной платформе. Это запланировано на конец 2025 года.

До конца года с конвейера сойдут 600 кроссоверов «Москвич», треть из них получит электрическую силовую установку — это электрические модели будут называться «Москвич 3е».

Кроссовер «Москвич 3» оснащен бензиновым турбомотором (1,5 литра, 150 лошадиных сил, 210 Нм), в пару к нему предложат автоматическую трансмиссию CVT или 6-ступенчатой механической коробкой передач. Электрическая версия получит электромотор мощностью 68 лошадиных сил Запас хода у машины — 410 километров.

Тема: Русские машины
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Топ комментариев

Disobedient

Как твои опекуны из правительства тебя в охапку схватят и побегут, так все и закончиться. Всем надоел...

Fazar

Не брать в плен украинских националистов.....

Nik3316

ты это у США спроси и стран которые к Арктике даже доступ не имеют, но всеми силами пытаются туда залесть...

Alhazred

Они и сейчас зимой этим занимаются, а летом почему-бы и не зарабатывать?