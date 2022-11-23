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Евросоюз начал битву за конфискацию российских активов

Источник:
Politico
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Фото: © Sibnet.ru

Власти ЕС всерьез задумались над тем, как более-менее легально захватить российские активы. Но никаких законных юридических оснований для этого нет, приводит издание Politico мнение юристов

В распоряжении издания оказался документ Еврокомиссии, в котором говорится о поиске всевозможных способов конфискации активов Банка России почти на 300 миллиардов долларов, а также имущества частных лиц, попавших под санкции. Эти средства планируется отдать Украине.

«Возможно, у ЕС и есть какой-то способ законно конфисковать замороженные активы в соответствии с международным правом, но это чрезвычайно трудный, долгий и неизведанный путь», — сказал Ян Дунин-Васович, юрист юридическо-консалтинговой компании Hughes Hubbard & Reed.

Профессор Университета Амстердама Стефан Шилл уверен, что «с точки зрения международного права совершенно ясно, что без согласия России вы не сможете использовать активы ее Центрального банка». Согласно Конвенции ООН, средства Центробанков стран защищены специальным иммунитетом.

Что касается частных активов Брюссель готовит предложения о признании исключений в уголовном праве ЕС, что облегчило бы их конфискацию. Но даже в случае введения подобных исключений, каждое такое дело потребует отдельных рассмотрений в суде, которые, скорее всего, будут длиться годами, пишет издание.

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