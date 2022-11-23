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Ивлеева решила снять новогодний фильм

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ivleeva360, t.me/ivleeva360

Блогер Настя Ивлеева заявила о желании снять новогодний проект и намекнула о том, что в нем будет задействован Константин Хабенский.

«Пишу сценарий новогоднего фильма. Снимать хочу в Питере», — написала Настя Ивлеева в телеграм-канале.

Также она поделилась с подписчиками желанием познакомиться с актером Константином Хабенским. Ее поклонники это восприняли как намек — именно он станет героем ее фильма.

Ранее сериал «Монастырь» с Ивлеевой в главной роли побил рекорд на КиноПоиске по просмотрам премьерной серии.

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Топ комментариев

Disobedient

Как твои опекуны из правительства тебя в охапку схватят и побегут, так все и закончиться. Всем надоел...

Fazar

Не брать в плен украинских националистов.....

Nik3316

ты это у США спроси и стран которые к Арктике даже доступ не имеют, но всеми силами пытаются туда залесть...

Alhazred

Они и сейчас зимой этим занимаются, а летом почему-бы и не зарабатывать?