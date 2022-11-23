Ивлеева решила снять новогодний фильм

Блогер Настя Ивлеева заявила о желании снять новогодний проект и намекнула о том, что в нем будет задействован Константин Хабенский.
«Пишу сценарий новогоднего фильма. Снимать хочу в Питере», — написала Настя Ивлеева в телеграм-канале.
Также она поделилась с подписчиками желанием познакомиться с актером Константином Хабенским. Ее поклонники это восприняли как намек — именно он станет героем ее фильма.
Ранее сериал «Монастырь» с Ивлеевой в главной роли побил рекорд на КиноПоиске по просмотрам премьерной серии.
DisobedientКак твои опекуны из правительства тебя в охапку схватят и побегут, так все и закончиться. Всем надоел...
FazarНе брать в плен украинских националистов.....
Nik3316ты это у США спроси и стран которые к Арктике даже доступ не имеют, но всеми силами пытаются туда залесть...
AlhazredОни и сейчас зимой этим занимаются, а летом почему-бы и не зарабатывать?