Ивлеева решила снять новогодний фильм

Блогер Настя Ивлеева заявила о желании снять новогодний проект и намекнула о том, что в нем будет задействован Константин Хабенский.

«Пишу сценарий новогоднего фильма. Снимать хочу в Питере», — написала Настя Ивлеева в телеграм-канале.

Также она поделилась с подписчиками желанием познакомиться с актером Константином Хабенским. Ее поклонники это восприняли как намек — именно он станет героем ее фильма.

Ранее сериал «Монастырь» с Ивлеевой в главной роли побил рекорд на КиноПоиске по просмотрам премьерной серии.