«Яндекс» проверит честность скидок в интернет‑магазинах

Поисковый сервис «Яндекса» научился проверять честность скидок. Он анализирует изменение стоимости за два месяца и не отмечает выгодную цену товара, если она была искусственно завышена перед объявлением акции.

«Магазины могут передавать Яндексу данные о скидках, чтобы они появились в поиске по товарам. Эти скидки проверяет специальный алгоритм, который анализирует цены магазина за последние два месяца. Если продавец не завышал цены перед распродажей, чтобы скидка казалась больше, она появится в карточке товара», — сообщается в новостном блоге «Яндекса».

Теперь с каждой скидкой показана информация о ее проверке и данные о том, на сколько процентов на самом деле снизилась цена. В поиске появился фильтр «Проверенные скидки», позволяющие отсортировать только одобренные алгоритмом акции.

«Яндекс» собирает данные с различных интернет-площадок и накопил уже более 730 миллионов предложений. Система анализирует информацию о товарах, структурирует их и предоставляет возможность сравнить одинаковые товары, выбрать наиболее подходящий и перейти на страницу магазина.