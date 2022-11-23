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«Яндекс» проверит честность скидок в интернет‑магазинах

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон в руках
Фото: © Luis Villasmil / Unsplash License

Поисковый сервис «Яндекса» научился проверять честность скидок. Он анализирует изменение стоимости за два месяца и не отмечает выгодную цену товара, если она была искусственно завышена перед объявлением акции.

«Магазины могут передавать Яндексу данные о скидках, чтобы они появились в поиске по товарам. Эти скидки проверяет специальный алгоритм, который анализирует цены магазина за последние два месяца. Если продавец не завышал цены перед распродажей, чтобы скидка казалась больше, она появится в карточке товара», — сообщается в новостном блоге «Яндекса».

Теперь с каждой скидкой показана информация о ее проверке и данные о том, на сколько процентов на самом деле снизилась цена. В поиске появился фильтр «Проверенные скидки», позволяющие отсортировать только одобренные алгоритмом акции.

«Яндекс» собирает данные с различных интернет-площадок и накопил уже более 730 миллионов предложений. Система анализирует информацию о товарах, структурирует их и предоставляет возможность сравнить одинаковые товары, выбрать наиболее подходящий и перейти на страницу магазина.

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Топ комментариев

Disobedient

Как твои опекуны из правительства тебя в охапку схватят и побегут, так все и закончиться. Всем надоел...

Fazar

Не брать в плен украинских националистов.....

Nik3316

ты это у США спроси и стран которые к Арктике даже доступ не имеют, но всеми силами пытаются туда залесть...

Alhazred

Они и сейчас зимой этим занимаются, а летом почему-бы и не зарабатывать?