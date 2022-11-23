Путин пообещал обеспечить мир российскими удобрениями

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к расширению экспорта удобрений и в этом направлении согласна работать абсолютно со всеми партнерами.

«У нас есть готовность к расширению этой работы со всеми партнерами без всякого исключения», — приводит пресс-служба Кремля слова Путина, сказанные им на встрече с председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по минеральным удобрениям Дмитрием Мазепиным.

Президент отметил, что речь, по сути, идет об обеспечении продовольственной безопасности очень многих стран. Так, Россия поставляла удобрения в десятки стран Африки.

По требованию европейских властей, 260 тысяч тонн российских удобрений были заблокированы в портах. Москва готова их безвозмездно их передать странам африканского континента.

Путин пообещал, что Россия обсудит с ООН поставки российского аммиака (важнейшего компонента для удобрений) по специальному трубопроводу через Украину. Сейчас Киев блокирует эти поставки, выдвигая невыполнимые условия.