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Путин пообещал обеспечить мир российскими удобрениями

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к расширению экспорта удобрений и в этом направлении согласна работать абсолютно со всеми партнерами.

«У нас есть готовность к расширению этой работы со всеми партнерами без всякого исключения», — приводит пресс-служба Кремля слова Путина, сказанные им на встрече с председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по минеральным удобрениям Дмитрием Мазепиным.

Президент отметил, что речь, по сути, идет об обеспечении продовольственной безопасности очень многих стран. Так, Россия поставляла удобрения в десятки стран Африки.

По требованию европейских властей, 260 тысяч тонн российских удобрений были заблокированы в портах. Москва готова их безвозмездно их передать странам африканского континента.

Путин пообещал, что Россия обсудит с ООН поставки российского аммиака (важнейшего компонента для удобрений) по специальному трубопроводу через Украину. Сейчас Киев блокирует эти поставки, выдвигая невыполнимые условия.

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