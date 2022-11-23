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Новосибирский манул умилительно чихнул. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Манул Зеленогорск из Новосибирского зоопарка чихнул, это сняла на видео постоянный гость зоопарка Анна Новикова.

«Зеленогорск самый общительный манул», — подписала видео автор. На кадрах видно, что манул подходит близко к решетке, и реагирует на посетителей.

Обычно манулы более заносчивые и сторонятся людей. Но не Зеленогорск. В какой-то момент манул чихнул, что умилило зрителей ролика.

Зеленогорск живет в зоопарке с 2014 года. Точный возраст неизвестен, потому что его нашли под Зеленогорском а Красноярскои крае. Дети Зеленогорска живут во многих зоопарках мира.

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Жизнь #Звери #Новосибирск
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