Частичная мобилизация усложнила и без того непростую ситуацию на российском рынке труда, сказала руководитель направления клиентской эффективности компании hh.ru Наталья Данина.

Снова обнажился тот яркий дефицит рынка труда, который сохранялся на протяжении всего прошлого года, отметила эксперт. «Кандидаты не стремятся искать и менять работу в нестабильные времена», — пояснила Данина.

По ее словам, теперь же «соискатели-мужчины перестали отвечать на звонки рекрутеров, поскольку те звонят с неизвестных номеров». «По нашим данным, можно говорить о недозвоне почти в 50% случаев!» — обратила внимание эксперт.

На собеседования стали активнее звать женщин. Это подтверждает аналитика hh.ru: на первой неделе сентября в 59% случаев приглашения получали женщины, в 41% — мужчины. После 21 сентября количество приглашений женщин на интервью выросло на 3,6%, а мужчин стали реже звать на 5,3%.

«Мой прогноз — рынок будет мигрировать в еще более "женскую" сторону», — сказала Данина. Она добавила, что работодатели могут рассматривать женщин на позиции, которые ранее считались «мужскими».