Блокировка доступа появится в WhatsApp

Портал WABetaInfo обнаружил в бета-версии десктопного клиента WhatsApp возможность блокировать доступ к мессенджеру паролем.
Каждый раз при открытии приложения на компьютере оно запрашивает пароль. Аналогичная функция есть в десктопном клиенте Telegram, она полезна, если компьютером пользуется несколько человек и существует вероятность утечки переписок.
Опция не обязательна и настраивается в параметрах приложения. Обладатели дактилоскопического датчика на ноутбуке могут настроить вход по отпечатку пальца.
Пароль хранится локально в зашифрованном виде. В случае утери восстановить его не получится, но можно выйти из учетной записи на компьютере и авторизоваться повторно с помощью QR-кода и мобильного приложения. Данные для входа придется установить заново.
Возможность блокировки WhatsApp паролем находится в стадии разработки. Пока неизвестны сроки ее выхода в широкий доступ.SIBNET.RU В TELEGRAM