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Блокировка доступа появится в WhatsApp

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип WhatsApp
Фото: © Dima Solomin / Unsplash License

Портал WABetaInfo обнаружил в бета-версии десктопного клиента WhatsApp возможность блокировать доступ к мессенджеру паролем. 

Каждый раз при открытии приложения на компьютере оно запрашивает пароль. Аналогичная функция есть в десктопном клиенте Telegram, она полезна, если компьютером пользуется несколько человек и существует вероятность утечки переписок.

Опция не обязательна и настраивается в параметрах приложения. Обладатели дактилоскопического датчика на ноутбуке могут настроить вход по отпечатку пальца.

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Пароль хранится локально в зашифрованном виде. В случае утери восстановить его не получится, но можно выйти из учетной записи на компьютере и авторизоваться повторно с помощью QR-кода и мобильного приложения. Данные для входа придется установить заново.

Возможность блокировки WhatsApp паролем находится в стадии разработки. Пока неизвестны сроки ее выхода в широкий доступ.

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Топ комментариев

alex.nska

себя бы признали бы спонсором терроризма

Nik3316

ты это у США спроси и стран которые к Арктике даже доступ не имеют, но всеми силами пытаются туда залесть...

Гаврило Принцип

А-ха-ха, и всё таки Орбан - красава, любит потроллить укропстанцев, любит и умеет.)

Killer1974

Крутят международным правом как хотят.