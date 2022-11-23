Подсчитана стоимость страховки для новых «Москвичей»

Ориентировочная стоимость полисов добровольного автострахования (каско) на новые модели «Москвич» составит 80-100 тысяч рублей, рассчитали специалисты компании «Росгосстрах».

Официально завод «Москвич» до сих пор не раскрыл, какие автомобили будет выпускать под своим именем. Считается, что это будут копии китайского компактного кроссовера JAC JS4.

У этой переднеприводной машины будут три модификации — с атмосферным мотором мощностью 109 лошадиных сил, с турбированным мотором (150 лошадиных сил) и с электродвигателем (68 лошадиных сил).

Аналитики «Росгосстраха» для расчета каско для «Москвичей» отталкивались от того, что машины будут стоить 1,6-2 миллиона рублей, а их приобретет житель столицы в возрасте 30 лет со стажем вождения в 5 лет.

При таких параметрах тариф по добровольному автострахованию «Москвича» составит 4,99%, то есть 80-100 тысяч рублей.