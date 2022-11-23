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«КамАЗ» сдвинул поезд с путей в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Водитель автомобиля «КамАЗ» врезался в грузовой поезд между станциями Краснозерское и Хабары в Новосибирской области, локомотив сошел с рельсов, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

В среду, 23 ноября в 03.57 по московскому времени на железнодорожном переезде между станциями Краснозерское и Хабары в Новосибирской области водитель автомобиля «КамАЗ» с прицепом выехал на пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом.

Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. От удара прицеп автомобиля был отброшен на соседний путь под еще один проходящий грузовой поезд.

В результате ДТП водитель погиб. Локомотив сошел без опрокидывания. Задержится грузопассажирский поезд №961 сообщением Камень-на-Оби – Карасук. К месту аварии направлены восстановительные поезда станций Камень-на-Оби и Карасук.

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ЧП #ДТП #Новосибирск
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