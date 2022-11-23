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Новосибирцы назвали минимальную желаемую зарплату

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирцы пожелали, чтобы средний минимальный размер оплаты труда составлял 39 тысяч рублей, сообщает сервис SuperJob.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) по стране в 2023 году составит 16, 2 тысячи рублей. Планируемый прирост составит 6,3% Но ожидания по МРОТ среди жителей мегаполисов выше запланированной суммы в два раза.

Средний желаемый МРОТ в Новосибирской области равняется 39 тысяч рублей. В апреле это значение было на 900 рублей выше.

Москвичи мечтают о сумме в 43,5 тысячи рублей в месяц, столица традиционно занимает первое место среди мегаполисов по величине ожиданий.

Самые скромные запросы к размеру минимальной зарплаты — в Пензе и Оренбурге — по 33 тысячи рублей.


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Топ комментариев

Disobedient

Как твои опекуны из правительства тебя в охапку схватят и побегут, так все и закончиться. Всем надоел...

Fazar

Не брать в плен украинских националистов.....

Nik3316

ты это у США спроси и стран которые к Арктике даже доступ не имеют, но всеми силами пытаются туда залесть...

Alhazred

Они и сейчас зимой этим занимаются, а летом почему-бы и не зарабатывать?