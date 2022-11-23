Финальный трейлер фильма «Елки 9» появился в Сети

Традиционная новогодняя комедия «Елки» выйдет в кинотеатрах 1 декабря, в Сети появился финальный трейлер девятой части франшизы.

Сюжет «Елок» будет состоять из нескольких новогодних новелл. Одна из основных историй развернется в деревне Глухарево. С появлением там интернета у местного жителя случается казус: он грубит звезде мирового масштаба по Сети и теперь знаменитость собирается посетить деревню.

В Тюмени разыгрывается баттл между домохозяйкой-блогером и мужем. Женщине необходимо выиграть пари.

В Екатеринбурге влюбленный ролевик (Евгений Кулик) разрывается между семейным счастьем и эпическими приключениями. А в Санкт-Петербурге девушка вместе с долгожданным предложением руки и сердца узнает, что ее жених был мошенником.

В финальном трейлере показали отрывки из всех новелл с участием всех исполнителей главных ролей. В фильме снялись Евгений Кулик, Федор Добронравов, Алексей Серебряков, Елена Валюшкина, Ян Цапник, Александр Баширов, Виктория Агалакова, Григорий Калинин, Михаил Орлов, Елена Захарова.