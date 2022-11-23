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Финальный трейлер фильма «Елки 9» появился в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Традиционная новогодняя комедия «Елки» выйдет в кинотеатрах 1 декабря, в Сети появился финальный трейлер девятой части франшизы.

Сюжет «Елок» будет состоять из нескольких новогодних новелл. Одна из основных историй развернется в деревне Глухарево. С появлением там интернета у местного жителя случается казус: он грубит звезде мирового масштаба по Сети и теперь знаменитость собирается посетить деревню.

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В финальном трейлере показали отрывки из всех новелл с участием всех исполнителей главных ролей. В фильме снялись Евгений Кулик, Федор Добронравов, Алексей Серебряков, Елена Валюшкина, Ян Цапник, Александр Баширов, Виктория Агалакова, Григорий Калинин, Михаил Орлов, Елена Захарова.

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