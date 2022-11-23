Английский клуб «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с португальским нападающим Криштиану Роналду, сообщила пресс-служба команды. Футболист недавно дал интервью, в котором раскритиковал «МЮ» и главного тренера.

«Манчестер Юнайтед» и Роналду расторгли договор по соглашению сторон, уточняется в заявлении клуба. Клуб поблагодарил футболиста за забитые 145 голов в 346 матчах и пожелал ему и его семье всего наилучшего.

В середине ноября Роналду дал скандальное интервью Пирсу Моргану, в котором раскритиковал руководство клуба и главного тренера Эрика тен Хага.

Игрок заявил, что из него сделали «козла отпущения» за провальные результаты «МЮ» в нынешнем сезоне. Роналду добавил, что они с тен Хагом не уважают друг друга и что он шокирован отсутствием улучшений в клубе с момента ухода из него в 2009 году.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 годы. Тогда он вместе с клубом трижды выигрывал чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Португалец вернулся в «МЮ» в августе прошлого года, перейдя из «Ювентуса».