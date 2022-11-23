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«Манчестер Юнайтед» выгнал критиковавшего клуб Роналду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Екатерина Лаут / CC BY-SA 3.0

Английский клуб «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с португальским нападающим Криштиану Роналду, сообщила пресс-служба команды. Футболист недавно дал интервью, в котором раскритиковал «МЮ» и главного тренера.

«Манчестер Юнайтед» и Роналду расторгли договор по соглашению сторон, уточняется в заявлении клуба. Клуб поблагодарил футболиста за забитые 145 голов в 346 матчах и пожелал ему и его семье всего наилучшего.

В середине ноября Роналду дал скандальное интервью Пирсу Моргану, в котором раскритиковал руководство клуба и главного тренера Эрика тен Хага.

Игрок заявил, что из него сделали «козла отпущения» за провальные результаты «МЮ» в нынешнем сезоне. Роналду добавил, что они с тен Хагом не уважают друг друга и что он шокирован отсутствием улучшений в клубе с момента ухода из него в 2009 году.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 годы. Тогда он вместе с клубом трижды выигрывал чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Португалец вернулся в «МЮ» в августе прошлого года, перейдя из «Ювентуса».

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Disobedient

Как твои опекуны из правительства тебя в охапку схватят и побегут, так все и закончиться. Всем надоел...

Fazar

Не брать в плен украинских националистов.....

Nik3316

ты это у США спроси и стран которые к Арктике даже доступ не имеют, но всеми силами пытаются туда залесть...

Alhazred

Они и сейчас зимой этим занимаются, а летом почему-бы и не зарабатывать?