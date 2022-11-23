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Китай купил у России рекордное количество золота

Источник:
РБК
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Продажа российского золота в Китай в октябре достигла рекордных показателей — более двух тонн стоимостью 124,6 миллиона долларов, следует из данных китайской таможни.

Эти объемы импорта золота из России стали крупнейшими с 2016 года. Но основными поставщиками драгоценного металла Китаю остаются Швейцария, Канада, ЮАР и другие государства, приводит РБК данные китайской таможни.

Всего же в 2022 году с января по октябрь импорт золота из России в Китай составил 5,72 тонны, что в 1,9 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Объем поставок в деньгах вырос в 1,8 раза, до 330 миллионов долларов.

С июля 2022 года Евросоюз ввел запрет на покупку российского золота и ювелирных украшений. Но речь не идет о перенаправлении в Китай золота, которое ранее поставлялось на Запад в виде слитков, сказал председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба.

Россия в Китай традиционно продает золотосодержащий концентрат, нерентабельный для переработки в нашей стране, отметил Кашуба.

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