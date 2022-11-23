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Дефицит доноров спермы обнаружили в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Доноров спермы не хватает в Томске, поэтому материал покупается в других регионах, рассказала врач-эмбриолог Областного перинатального центра имени Евтушенко Ольга Канбекова.

Банк спермы в регионе небольшой, часто сперма закупается в других регионах. Перед тем как сдать генетический материал, мужчины проходят обследование у уролога, консультируются генетиков и психолога.

«Из 100 мужчин только один-два могут стать донорами спермы. Это не значит, что у них проблемы с зачатием или фертильностью, просто их показатели среднестатистические. А нам нужны для донорства 50 миллионов прогрессивных подвижных форм и больше, потому что эта порция разделяется на несколько, и после разморозки выживаемость их падает», — цитирует РИА Томск Канбекову.

Как стать донором спермы?

По словам врача, томские доноры спермы – как правило, студенты или люди с высшим образованием, молодые, спортивные, привлекательные. В одном регионе «детей» от одного мужчины может быть не больше 20.

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