Фанатский шарф премьера Венгрии взбесил Киев

МИД Украины потребовал извинений от венгерского премьер-министра Виктора Орбана за его появление на футбольном матче в шарфе с изображением карты «Великой Венгрии», в состав которой входили украинские территории.
«Великая Венгрия» — страна в границах до 1918 года. В ее состав тогда входили значительная часть Украины, Австрии, Хорватии, Сербии, Словакии, Румынии. В 1920 году после заключения Трианонского договора Венгрия потеряла 70% своих территорий.
«Пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений», — заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко. «Ожидаем официальных извинений венгерской стороны и опровержения посягательства на территориальную целостность Украины», — заявил он.
Орбан предложил не смешивать футбол с политикой и не пытаться разглядеть на его фанатском шарфе с картой «Великой Венгрии» великодержавные символы.
Символика с картой «Великой Венгрии» широко используется при изготовлении венгерской сувенирной продукции.
DisobedientКак твои опекуны из правительства тебя в охапку схватят и побегут, так все и закончиться. Всем надоел...
FazarНе брать в плен украинских националистов.....
Nik3316ты это у США спроси и стран которые к Арктике даже доступ не имеют, но всеми силами пытаются туда залесть...
AlhazredОни и сейчас зимой этим занимаются, а летом почему-бы и не зарабатывать?