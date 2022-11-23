Фанатский шарф премьера Венгрии взбесил Киев

Шарф Орбана с изображением «Великой Венгрии», в состав которой входит часть Украины

МИД Украины потребовал извинений от венгерского премьер-министра Виктора Орбана за его появление на футбольном матче в шарфе с изображением карты «Великой Венгрии», в состав которой входили украинские территории.

«Великая Венгрия» — страна в границах до 1918 года. В ее состав тогда входили значительная часть Украины, Австрии, Хорватии, Сербии, Словакии, Румынии. В 1920 году после заключения Трианонского договора Венгрия потеряла 70% своих территорий.

«Пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украинско-венгерских отношений», — заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко. «Ожидаем официальных извинений венгерской стороны и опровержения посягательства на территориальную целостность Украины», — заявил он.

Орбан предложил не смешивать футбол с политикой и не пытаться разглядеть на его фанатском шарфе с картой «Великой Венгрии» великодержавные символы.

Символика с картой «Великой Венгрии» широко используется при изготовлении венгерской сувенирной продукции.