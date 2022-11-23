США вывели из под санкций поставки нефти России в ряд стран ЕС

Минфин США разрешил операции, связанные с поставками российской нефти в Болгарию, Хорватию и ряд других стран Евросоюза, говорится в заявлении ведомства

«Все транзакции, запрещенные решением от 21 ноября 2022 года <...>, связанные с импортом сырой нефти в Болгарию, Хорватию и не имеющие выхода к морю страны ЕС, как указано в решении Совета ЕС <...> от 3 июня 2022 года, разрешены», — приводит ТАСС заявление американских властей.

В решении Совета ЕС, на которое ссылаются США, речь идет о шестом пакете санкций против России, который включает отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России.

При этом Брюссель сделал несколько исключений. Так, Болгария сможет получать морем нефть и нефтепродукты РФ до конца 2024 года, Хорватия — до конца 2023 года закупать газойл.

Временные исключения из эмбарго также предусмотрены для импорта нефти по нефтепроводам для тех государств ЕС, которые страдают от особой зависимости от российских поставок.