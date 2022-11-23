НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

США вывели из под санкций поставки нефти России в ряд стран ЕС

Источник:
ТАСС
227 0
Фото: © Sibnet.ru

Минфин США разрешил операции, связанные с поставками российской нефти в Болгарию, Хорватию и ряд других стран Евросоюза, говорится в заявлении ведомства

«Все транзакции, запрещенные решением от 21 ноября 2022 года <...>, связанные с импортом сырой нефти в Болгарию, Хорватию и не имеющие выхода к морю страны ЕС, как указано в решении Совета ЕС <...> от 3 июня 2022 года, разрешены», — приводит ТАСС заявление американских властей.

В решении Совета ЕС, на которое ссылаются США, речь идет о шестом пакете санкций против России, который включает отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России.

При этом Брюссель сделал несколько исключений. Так, Болгария сможет получать морем нефть и нефтепродукты РФ до конца 2024 года, Хорватия — до конца 2023 года закупать газойл.

Временные исключения из эмбарго также предусмотрены для импорта нефти по нефтепроводам для тех государств ЕС, которые страдают от особой зависимости от российских поставок.

Еще по теме
«Газпром» пригрозил сократить транзит газа через Украину
Украина задерет плату за транзит российской нефти
Норвегия закупит для Украины газ
Сеть нелегальных мобильных АЗС ликвидировали в Новосибирске
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Два участника остались в команде Малафеева на шоу «Звезды в Африке 3»
Российская армия стала применять в ходе СВО аналог HIMARS
ЧМ по футболу в Катаре: где смотреть
Россия полностью избавится от доллара
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Disobedient

Как твои опекуны из правительства тебя в охапку схватят и побегут, так все и закончиться. Всем надоел...

Fazar

Не брать в плен украинских националистов.....

Nik3316

ты это у США спроси и стран которые к Арктике даже доступ не имеют, но всеми силами пытаются туда залесть...

Siberian sinner

Система не так работает.Через нефтепоток "Дружба" южной ветки нефть идёт через лепрозорий 404, это так.На...