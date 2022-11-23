Переписку и стримы геймеров сохранят для следователей

Структуры Роскомнадзора хотят заставить платформы видеоигр хранить информацию о сообщениях пользователей и предоставлять к ним доступ следственным органам.

Главный радиочастотный центр Роскомнадзора (ГРЧЦ) хочет определить правовой статус игровой валюты (виртуальные деньги внутри игр), лутбоксов (ящик со случайным набором предметов), стриминговой платформы и донатов (пожертвование стримеру от зрителя), говорится в исследовании, опубликованном «Коммерсантом».

Также ГРЧЦ предлагает признать игровые платформы и стриминговые сервисы для геймеров организаторами распространения информации (ОРИ). Тогда сервисам придется хранить переписку и информацию о геймерах и выдавать их следователям.

Это позволит «обеспечить надлежащий контроль в отношении правонарушителей, распространяющих противоправную информацию при помощи игровых и стриминговых платформ», а также ограничить «несовершеннолетних от вредоносного контента и повысить эффективность защиты граждан при обороте внутриигрового имущества и валюты».

Центр стратегических разработок предложил включить игровые активы, например, в состав наследства и конкурсной массы при банкротстве. Пока это остается на уровне инициатив, обсуждается с бизнесом, конкретных законопроектов нет.