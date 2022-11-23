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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Джонсон заявил, что Германия хотела быстрого поражения Украины

Источник:
ТАСС
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Германия еще до начала российской спецоперации на Украине рассчитывала на быстрое поражение Украины, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Позиция немцев в определенный момент сводилась к тому, что если это произойдет, что стало бы катастрофой, было бы лучше, если бы все скорее закончилось и Украина сдалась», — приводит ТАСС слова Джонсона, сказанные им в интервью телекомпании CNN.

Представители правительства Германии свою позицию аргументировали «рядом весомых экономических причин», сказал экс-премьер Великобритании.

Власти Франции «до самого последнего момента отрицали» возможность начала вооруженного конфликта, отметил Джонсон.

А итальянское правительство, по его словам, заявляло, что не сможет поддержать давление на Москву из-за огромной зависимости от российских энергоносителей.

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Политика #Мир
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