НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Запад констатировал крах платежной системы «Мир»

Источник:
Sibnet.ru
638 2
Фото: © Sibnet.ru

Банки в шести из девяти стран, в которых работала российская платежная система «Мир», отказались от ее поддержки на фоне угрозы санкций со стороны США.

Западные эксперты считают сложившуюся ситуацию «крахом» и провалом попытки России создать собственную альтернативу Visa и Mastercard в условиях финансовой изоляции, пишет Bloomberg.

Отмечается, что Банк России был удивлен отказом «дружественных» государств от сотрудничества с российской платежной системой. При этом регулятор продолжает искать альтернативу для «Мира».

За последние несколько месяцев обслуживать операции через «Мир» прекратили банки в Узбекистане, Таджикистане, Киргизстане, Казахстане, Турции и Вьетнаме. Ряд других стран отказались от работы с «Миром» на стадии переговоров.

Еще по теме
Цена салата оливье снизилась впервые за несколько лет
Центробанк ввел ограничения на выдачу потребительских кредитов
Универсальное пособие на детей выдадут россиянам
Сложность майнинга биткоина обновила исторический максимум
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Два участника остались в команде Малафеева на шоу «Звезды в Африке 3»
Российская армия стала применять в ходе СВО аналог HIMARS
ЧМ по футболу в Катаре: где смотреть
Россия полностью избавится от доллара
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
43
Украинские военные расстреляли российских военнопленных
32
Евросоюз заморозил российские активы на 68 миллиардов евро
29
Польша отказалась допустить Лаврова на заседание ОБСЕ
26
Найден боец из видео про отброшенные из окопа гранаты
24
Россия полностью избавится от доллара