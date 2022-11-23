Запад констатировал крах платежной системы «Мир»

Банки в шести из девяти стран, в которых работала российская платежная система «Мир», отказались от ее поддержки на фоне угрозы санкций со стороны США.

Западные эксперты считают сложившуюся ситуацию «крахом» и провалом попытки России создать собственную альтернативу Visa и Mastercard в условиях финансовой изоляции, пишет Bloomberg.

Отмечается, что Банк России был удивлен отказом «дружественных» государств от сотрудничества с российской платежной системой. При этом регулятор продолжает искать альтернативу для «Мира».

За последние несколько месяцев обслуживать операции через «Мир» прекратили банки в Узбекистане, Таджикистане, Киргизстане, Казахстане, Турции и Вьетнаме. Ряд других стран отказались от работы с «Миром» на стадии переговоров.