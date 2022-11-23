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Украинские беспилотники атаковали Севастополь

Источник:
Sibnet.ru
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Российские силы ПВО сбили два украинских беспилотника при попытке подлета к Балаклавской ТЭС, сообщил губернатор Севастополя Михаил телеграм-канале Развожаев.

«Наверное хотели приурочить атаку к своему террористическому акту, который они совершили семь лет назад, когда 22 ноября подорвали ЛЭП в Херсонской области и в Крыму, и Севастополе наступил блэкаут. Не получилось», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.

По его словам, Черноморский флот отразил атаки трех беспилотных летательных аппаратов над акваторией моря.

«Экстренные службы не фиксируют никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры, пострадавших тоже нет», — подчеркнул губернатор Севастополя.

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