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Рыбак поймал гигантскую золотую рыбку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © скриншот из видео

Гигантскую золотую рыбку поймал 42-летний Энди Хакетт в озере Блюуотер, расположенном во Франции.

Улов представляет собой гибрид кожистого карпа и карпа кои, у которого чешуя обладает ярким оранжевым отливом. Вес пойманной рыбы превысил 30 килограммов, пишет The Guardian.

Рыбак рассказал журналистам, что поймать золотого карпа было непросто — из-за веса добычи он едва удержал ее на крючке. Чтобы вытащить ее из воды, у мужчины ушло 25 минут.

После того, как огромная золотая рыба была извлечена из воды, рыбак взвесил ее и сделал несколько фотографий, а затем выпустил обратно в озеро.

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