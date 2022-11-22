Саудовская Аравия сенсационно обыграла Аргентину на ЧМ-2022

Саудовская Аравия обыграла Аргентину на чемпионате мира по футболу, проходящем в Катаре. Матч группового этапа в группе C завершился со счетом 2:1.

На девятой минуте матча в ворота сборной Саудовской Аравии был назначен пенальти — гол с одиннадцатиметровой отметки забил Лионель Месси. Кроме этого, бригада арбитров отменила три гола в ворота саудовской сборной из-за офсайдов.

Во втором тайме сборная Саудовской Аравии отыгралась — на 48-й минуте счет сравнял Салех аль-Шехри. На 53-й минуте команда вышла вперед, отличился полузащитник Салем аль-Досари. Несмотря на все усилия, аргентинцы отыграться не смогли.

Сенсационная победа Саудовской Аравии стала четвертой в истории выступлений сборной на чемпионатах мира. Перед стартом ЧМ-2022 команда Аргентины считалась одним из фаворитов турнира.