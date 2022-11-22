«Газпром» пригрозил сократить транзит газа через Украину

«Газпром» зафиксировал «оседание» на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям. Компания предупредила, что при сохранении транзитного дисбаланса с 28 ноября начнется сокращение подачи газа.

По данным «Газпрома», в настоящее время объем газа, подаваемый для транзита «Молдовагазу» через украинскую территорию, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдавией.

Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 миллиона кубометров газа. Суммарный накопленный объем оседания на территории Украины — 52,52 миллиона кубометров газа.

В 2021 году «Газпром» продлил на пять лет контракт на поставку газа в Молдавию при условии своевременной оплаты задолженностей. Власти Молдавии жаловались, что в октябре Россия втрое снизила поставки.