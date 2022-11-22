Кремль попросил не сравнивать Хрущева с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на различия Карибского кризиса и нынешней конфликтной ситуации вокруг Украины

Условия во времена Карибского кризиса и нынешней кризисной ситуации были — слишком разные, чтобы сравнивать президента России и советского лидера Никиты Хрущева, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вряд ли уместны сравнения, Путин — это Путин, а Хрущев — он был Хрущевым, царство ему небесное. Поэтому здесь я не думаю, что можно Путина с кем-то сравнивать», — цитирует ТАСС Пескова.

Представитель Кремля отметил, что «кризисы разные, хотя и тогда, и сейчас речь идет о столкновении нас и коллективного Запада во главе с США».

«Это предметы схожие, но, с другой стороны, нюансы, конечно, различные», — добавил Песков.