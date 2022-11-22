Сбивший ребенка новосибирский экс‑депутат заплатил матери 1 млн рублей

Бывший депутат из Татарска Новосибирской области Сергей Мамонтов, который сбил мальчика и скрылся с места ДТП, выплатил матери ребенка компенсацию в 1 миллион рублей, сообщила адвокат Ольга Калинина.

Мать мальчика написала заявление, что не имеет претензий к ее клиенту, сообщила адвокат Калинина «Ъ-Сибирь». Ребенка уже выписали из больницы, у него было сотрясение головного мозга.

Депутат Татарского райсовета от «Единой России» Сергей Мамонтов 30 октября сбил шестилетнего мальчика и скрылся. После объявления в розыск, явился в отдел полиции. За этот поступок его исключили из партии и лишили мандата.

За нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего (статья12.24 КоАП РФ) Мамонтова лишили водительских прав на полтора года.

В отношении Мамонтова возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). Эта статья предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы до одного года или лишение свободы на тот же срок. Дело направлено на рассмотрение мирового суда Татарска.