НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Сбивший ребенка новосибирский экс‑депутат заплатил матери 1 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
394 3
Фото: © Следственный комитет РФ

Бывший депутат из Татарска Новосибирской области Сергей Мамонтов, который сбил мальчика и скрылся с места ДТП, выплатил матери ребенка компенсацию в 1 миллион рублей, сообщила адвокат Ольга Калинина.

Мать мальчика написала заявление, что не имеет претензий к ее клиенту, сообщила адвокат Калинина «Ъ-Сибирь». Ребенка уже выписали из больницы, у него было сотрясение головного мозга.

Депутат Татарского райсовета от «Единой России» Сергей Мамонтов 30 октября сбил шестилетнего мальчика и скрылся. После объявления в розыск, явился в отдел полиции. За этот поступок его исключили из партии и лишили мандата.

За нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего (статья12.24 КоАП РФ) Мамонтова лишили водительских прав на полтора года.

В отношении Мамонтова возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). Эта статья предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы до одного года или лишение свободы на тот же срок. Дело направлено на рассмотрение мирового суда Татарска.

Еще по теме
Рейсовый автобус попал в ДТП под Новосибирском
Смертельное ДТП произошло в Алтайском крае
Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов
Ребенок погиб в Новосибирской области в ДТП с автобусом
смотреть все
ЧП #ДТП #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Два участника остались в команде Малафеева на шоу «Звезды в Африке 3»
Российская армия стала применять в ходе СВО аналог HIMARS
ЧМ по футболу в Катаре: где смотреть
Россия полностью избавится от доллара
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
43
Украинские военные расстреляли российских военнопленных
34
Украинские силовики расстреляли в Херсоне пророссийских активистов
32
Евросоюз заморозил российские активы на 68 миллиардов евро
29
Польша отказалась допустить Лаврова на заседание ОБСЕ
28
Гаагский суд вынес приговор по делу MH17