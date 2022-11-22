Жители России скупили секс‑игрушки от стресса

Жители России для борьбы со стрессом скупили секс-игрушки, карты таро и антидепрессанты, сообщает Price.ru (холдинг S8 Capital).
Россияне в 202 году активно искали способы борьбы со
стрессом. Они стали на 23% чаще в 2022 году россияне искать в интернете чипсы и
сухарики, на 18% сладости.
Стали чаще пользоваться спросом товары для взрослых:
вибраторы и мастурбаторы, презервативы, эрекционные кольца. Почти все
товары по спросу приросли на 20% за год.
Еще один необычный способ борьбы со стрессом из-за
неопределенности, который для себя открыли россияне – астрология и карты таро.
Спрос на последние в 2022 году вырос на 42%, «предсказания» искали в интернете
на 143% чаще, а популярность запроса «астролог ютуб» возросла на 77%.
Значительно вырос онлайн-спрос и на консультации психологов
– количество поисковых запросов по этим специалистам в интернете выросло на
20%. Также активнее стали покупатели интересоваться безрецептурными антидепрессантами.