НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Нерпы прилегли отдохнуть на ледяных пляжах Байкала. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
286 0

Нерпы прилегли отдохнуть на ледяных пляжах Байкала, подальше от берега, чтобы на них не напал медведь, сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

Ледостав на Байкале начинается с тихих безветренных бухт и заводей. Поздней осенью появляются нерпы, которые любят полежать на первых льдах. Они отдыхают безопасно. Подальше от берега, где их может подстерегать медведь.

В Забайкальском национальном парке, когда появляется первый лед ежегодно наблюдается очень большие скопления нерп.

Обычно это происходит в районе протоки Исток, в бухтах Змеевая, Безымянная и других. Это их временные пристанища: позже льда станет больше, и нерпа уйдет в открытый Байкал.

Байкальская нерпа — вид пресноводного тюленя, обитающего в озере. Но ученые до сих пор не знают, как он туда попал.

Еще по теме
Рекордное число аргали насчитали на Алтае
Игры куниц в Саяно‑Шушенском заповеднике попали на видео
Запашный с окровавленным лицом из‑за атаки тигра уехал в больницу
В пещерах и городских холодильниках: как зимуют летучие мыши
смотреть все
Жизнь #Звери #Иркутск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Два участника остались в команде Малафеева на шоу «Звезды в Африке 3»
Российская армия стала применять в ходе СВО аналог HIMARS
ЧМ по футболу в Катаре: где смотреть
Россия полностью избавится от доллара
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль попросил не сравнивать Хрущева с Путиным
Россия приросла атомными ледоколами
Госдума обратилась к миру по поводу расстрела российских пленных
Власти Запорожья заявили о готовности к наступлению ВСУ
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Nik3316

он слишком много знает, его хозяева сами "сакральной жертвой" сделают...

Disobedient

Как твои опекуны из правительства тебя в охапку схватят и побегут, так все и закончиться. Всем надоел...

Fazar

Не брать в плен украинских националистов.....

Siberian sinner

Система не так работает.Через нефтепоток "Дружба" южной ветки нефть идёт через лепрозорий 404, это так.На...