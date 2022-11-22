Нерпы прилегли отдохнуть на ледяных пляжах Байкала. ВИДЕО

Нерпы прилегли отдохнуть на ледяных пляжах Байкала, подальше от берега, чтобы на них не напал медведь, сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».

Ледостав на Байкале начинается с тихих безветренных бухт и заводей. Поздней осенью появляются нерпы, которые любят полежать на первых льдах. Они отдыхают безопасно. Подальше от берега, где их может подстерегать медведь.

В Забайкальском национальном парке, когда появляется первый лед ежегодно наблюдается очень большие скопления нерп.

Обычно это происходит в районе протоки Исток, в бухтах Змеевая, Безымянная и других. Это их временные пристанища: позже льда станет больше, и нерпа уйдет в открытый Байкал.

Байкальская нерпа — вид пресноводного тюленя, обитающего в озере. Но ученые до сих пор не знают, как он туда попал.