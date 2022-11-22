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Бабушка в Красноярске рассказала, как выживала сутки в морозном лесу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk

Старушка гуляла с собакой и заблудилась в лесу, чтобы не замерзнуть за сутки она активно двигалась, сообщается в группе волонтеров «Поиск пропавших детей. Красноярск» во «ВКонтакте».

В воскресенье около 9.00 волонтерам сообщили о потерявшейся 76-летней пенсионерке из Емельяновского района. За день до этого женщина ушла в лес гулять с собакой и не вернулась. Ночью был мороз до 15 градусов.

Поиски вели несколькими группами: родственники осматривали вероятный маршрут, спасатели объезжали лес на квадроцикле и снегоходе, волонтеры прочесывали лес. В поиске также участвовали спортсмены, занимающиеся бегом по горам и снегу.

«Бабушка молодец! Хорошо, что она была очень тепло одета! Как успела рассказать по дороге домой — всю ночь ходила чтобы согреться, боялась даже присесть отдохнуть чтобы не замерзнуть и верила, что ее обязательно найдут», — сообщается в группе волонтеров.

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