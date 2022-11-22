Иркутяне поспорили о необходимости «трудовой мобилизации» студентов

Каждый третий экономически активный иркутянин высказался за «трудовую мобилизацию» студентов, а мнение самих учащихся разделилось, сообщает сервис SuperJob.

Каждый третий экономически активный иркутянин высказался за «трудовую мобилизацию» студентов. Среди родителей обучающихся вузов и ссузов инициатива нашла поддержку также у 34%, причем отцы голосовали «за» чаще матерей — 44 и 28% соответственно: «Думаю, адаптация к будущей работе будет быстрее»; «Наберутся опыта»; «Подготовим трудовой резерв»; «Это практика, да и денег подзаработать!»



34% иркутян высказались против «трудовой мобилизации» студентов: «Безработных пусть привлекают. Предпенсионерам трудно устроиться на работу»; «Обучающиеся не могут полноценно заменить работающий и опытный персонал на местах»; «Студент должен учиться!»



Мнение самих студентов о «трудовой мобилизации» разделилось: противников и сторонников идеи поровну — по 31%, 38% затруднились с оценкой инициативы.